Türk Hava Kurumu, 8 uçak satışa çıkartacak

Türk Hava Kurumu’na kayyum atanması sonrası, mali yükümlülükleri hafifletme amacıyla sekiz yangın söndürme uçağı açık artırma ile satışa çıkıyor.

BirGün Gazetesi’nin haberine göre; Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda elde edilecek gelir, vergi ve SGK borçlarının ödenmesinde kullanılacak.

Açık artırma yoluyla onay verildi

2019 yılında THK yönetimine kayyum atanmış ve heyet uçakların satışı için mahkemeye başvuru yapmıştı.

Mahkeme 7 Ekim 2024’te sunulan satış planını yetersiz bulurken, daha detaylı bir açıklama istedi.

28 Kasım 2024 tarihinde ise sekiz yangın söndürme uçağının açık artırma yoluyla satılmasına onay verildi.

Gelir borçları kapatacak

Mahkeme kararına göre satıştan elde edilecek gelirin Türk Hava Kurumu’nun biriken vergi ve SGK borçlarının yanı sıra diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

Erdoğan 'yok' demişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurumun uçaklarının olmadığını belirtmişti.

Canadair'in ürettiği, 5 ton su taşıma kapasitesine sahip amfibik yangın söndürme uçakları, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Halktv