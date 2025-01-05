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5 Oca 2025 15:00

Siyonist Kefir Tugayı kuzey Gazze'den çekildi

Siyonist Kefir Tugayı kuzey Gazze'den çekildi

Siyonist kaynaklar, Filistin direniş güçlerinin ağır darbeleri sonucunda Siyonist askerlerin kuzey Gazze’den çekildiğini bildirdi.

Şihab Haber Ajansı’na göre, Siyonist kaynaklar, Siyonist askerlerin Gazze’den çekildiğini duyurdu.

Siyonist rejimin ordu radyosu, Kefir Tugayı’nın iki aylık savaşın ardından kuzey Gazze Şeridi’ni terk ettiğini açıkladı.

Kaynak, bu iki aylık süreçte Kefir Tugayı’na mensup 13 askerin direniş güçleriyle yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü belirtti.

Siyonist rejimin ordu radyosu, Kefir Tugayı’nın çekilmesinin Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerinin sayısında bir azalma anlamına gelmediğini vurguladı.

News ID 1923138

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