Gazze’de bir bebek daha aşırı soğuktan şehit düştü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından, sert iklim koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle şehit düşen bebeğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan şehadet sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu olayla şu ana kadar toplam şehadet sayısının 8'e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.