İşgal altındaki toprakların seması bizim için açık

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İran İslam Cumhuriyeti'nin 46 yıllık tarihinde tüm tehditlere karşı başarıyla direndiğini ve bölgedeki düşmanların hesaplarının yanlış olduğunu belirtti.

General Naini, İran'ın her türlü savaş için tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı.



ABD ve İsrail’in Batı Asya'daki işgal politikalarına dikkat çeken General Naini, “Amerika ve Siyonist rejim, bölgemizde savaş ve soykırım politikalarına devam ediyor. Ancak İran halkı dini ve milli kimliğine dayanarak, tüm bu tehdit ve kargaşaları boşa çıkarma konusunda eşsiz bir tarih yazmıştır” dedi.

Gerçek Vaat operasyonlarının İran'ın sonsuz gücünün küçük bir parçası olduğunu vurgulayan General Naini, " İşgal altındaki toprakların seması bizim için tamamen açık ve savunmasızdır. Yeniden misilleme operasyonu yapabiliriz.” diye kaydetti.