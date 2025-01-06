Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Güney Lübnan'da kalırsanız karşılık veririz

Lübnan Parlamentosu'nda Hizbullah’a bağlı Vefa Direniş Bloğu üyesi Hüseyin Hac Hasan, İsrail’in artan ihlallerine ve bölgedeki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'ın her türlü tehdide karşı koyabilecek güçte olduğunu belirten Hac Hasan, "Kimse bizimle baskı diliyle konuşamaz. Halkın şehit kervanlarına gösterdiği destek, Hizbullah’ın Lübnan’daki yerini ve halkla olan bağını açıkça gösteriyor" dedi.

İsrail'in ateşkes ihlallerine değinen Hac Hasan, "ABD, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarını durduramaz mı? Bu ihlallerde ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler sorumluluk sahibidir. Son 60 günde 816 kez ateşkes ihlali yaşandı" ifadelerini kullandı.

Hac Hasan, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerde kalması durumunda Hizbullah'ın gerekli kararları alacağını vurgulayarak, "Bu tür bir durumda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz" diye kaydetti.

Lübnan’daki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hac Hasan, Hizbullah'ın adayının Marda Hareketi lideri Süleyman Franciye olduğunu belirtti.

Son olarak Hasan, İsrail’in Suriye’deki işgalci varlığının sadece bu ülkeye değil, tüm bölgeye tehdit oluşturduğunu dile getirdi.