Colani rejiminin dışişleri bakanı Irak'a ziyaret gerçekleştirecek

Iraklı bir hükümet yetkilisi, Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin yakında Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Shafaq News'e konuşan yetkili, ziyaret kapsamında iki taraf arasında ortak ilgi alanlarındaki konuların ele alınacağını belirtti.

El-Şeybani, son günlerde Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'a da ziyaretler gerçekleştirmişti.

Bilindiği üzere, silahlı muhalif grupların Şam üzerindeki kontrolü ele geçirmesi ve Beşar Esad hükümetine son vermesiyle birlikte kurulan rejim, Suriye'de yoğun diplomatik temasların yürütüldüğü bir döneme girdi. Bu kapsamda, birçok ülke yetkilisi de Şam'a ziyaretlerde bulunuyor.