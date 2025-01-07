İran'dan Suriye'ye uçak seferi önerisi

İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasında durdurulan uçak seferlerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Purferzane, ''İran'dan Suriye'ye uçak seferlerinin yeniden başlatılması için Şam tarafından İran Sivil Havacılık Teşkilatına yazılı izin verilmesi gerekiyor.'' dedi.

İranlı yetkili ayrıca, ''İran-Suriye arası uçuş programı için Şam tarafından mektup bekliyoruz.'' diye konuştu.

Şam Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak uluslararası uçuşlara açılmıştı.