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8 Oca 2025 09:02

Lübnan Başbakanı Mikati Şam'a resmi ziyarette bulunacak

Lübnan Başbakanı Mikati Şam'a resmi ziyarette bulunacak

Lübnan Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Ziyad Makkari, bu ülkenin Başbakanı Necib Mikati’nin yakında Suriye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

El-Naşra haber sitesinin haberine göre, Lübnan Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Ziyad Makkari, yaptığı açıklamada, hükümet tolantısında, Şam'a Başbakan Mikati başkanlığında resmi bir heyet göndermeye karar verdiğini ve bu ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşeceğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati de, kabine toplantısında 3 Ocak'ta terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile telefon görüşmesi yaptığını ve onunla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olasılıkları tartıştığını söyledi.

News ID 1923217

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