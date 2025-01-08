Lübnan Başbakanı Mikati Şam'a resmi ziyarette bulunacak

El-Naşra haber sitesinin haberine göre, Lübnan Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Ziyad Makkari, yaptığı açıklamada, hükümet tolantısında, Şam'a Başbakan Mikati başkanlığında resmi bir heyet göndermeye karar verdiğini ve bu ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşeceğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati de, kabine toplantısında 3 Ocak'ta terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile telefon görüşmesi yaptığını ve onunla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olasılıkları tartıştığını söyledi.