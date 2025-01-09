Irak: Sudani’nin İran ziyareti önemli ve belirleyici oldu

Irak Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre, Irak hükümet sözcüsü Bessim el-Avadi, Iraklı El-Irakiyye haber kanalına verdiği röportajda, Başbakan Sudani'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti önemli ve belirleyici bir gelişme olarak değerlendirdi.

El-Avadi, bu ziyaretin bölgedeki gelişmelerin ele alınması ve özellikle Suriye'deki olaylar hakkında İranlı yetkililerle istişarelerde bulunma amacı taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, komşu ülkelerle imzalanan mutabakatlar ve anlaşmaların dikkate alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Irak Başbakanı dün sabah, bakanlardan oluşan üst düzey bir heyetin başında bir günlük ziyaret için İran'a geldi. Sudani, bu ziyaret kapsamında İslam Devrimi Lideri, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile de görüştü.