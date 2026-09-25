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25 Eyl 2026 15:00

Hollywood yıldızları “Netanyahu” protestosunda gözaltına alındı

Hollywood yıldızları “Netanyahu” protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM konuşmasını protesto eden gösteride gözaltına alındı.

Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesinde gerçekleştirilen eylemde çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem sırasında gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Hannah Einbinder de yer aldı. Görüntülerde Sarandon’ın polis ekipleri tarafından kelepçelenerek götürüldüğü görülürken, Einbinder’ın da gösteriden polis eşliğinde uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Hollywood yıldızları “Netanyahu” protestosunda gözaltına alındı

Perşembe günü BM Genel Merkezi yakınında gerçekleştirilen eylemi, Filistin yanlısı ve anti-Siyonist Yahudi kuruluşu Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace-JVP) organize etti. Yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun konuşması öncesinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Organizasyonu yapan grup, gözaltı sayısının 100'ün üzerinde olduğunu açıkladı.

News ID 1938761

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