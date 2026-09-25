Hollywood yıldızları “Netanyahu” protestosunda gözaltına alındı

Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesinde gerçekleştirilen eylemde çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem sırasında gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Hannah Einbinder de yer aldı. Görüntülerde Sarandon’ın polis ekipleri tarafından kelepçelenerek götürüldüğü görülürken, Einbinder’ın da gösteriden polis eşliğinde uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Perşembe günü BM Genel Merkezi yakınında gerçekleştirilen eylemi, Filistin yanlısı ve anti-Siyonist Yahudi kuruluşu Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace-JVP) organize etti. Yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun konuşması öncesinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Organizasyonu yapan grup, gözaltı sayısının 100'ün üzerinde olduğunu açıkladı.