Nuceba Temsilcisi, Haşdi Şabi'nin feshedildiği iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz saatlerde bazı medya kuruluşları, Irak'ta Haşdi Şabi'nin feshedildiğine dair haberler yayınladı. Seyyid Abbas Musevi, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

Nuceba Temsilcisi, bu tür haberlerin bir Baas yanlısı medya organı tarafından yayımlandığını belirterek şunları söyledi: "Haşdi Şabi asla feshedilmedi ve feshedilmeyecek."

Musevi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Haşdi Şabi'nin resmen feshedildiği iddiası, bir Baas yanlısı medya organı tarafından yayınlandı ve bu iddianın hiçbir doğruluk payı yoktur. Bu tür medya organları güvenilir değildir ve Amerikan projelerine hizmet etmektedir. Şarkiya, Arabiyye, Cezire ve Raşid gibi medya organları bu tür yayınlar arasında yer almaktadır."

Seyyid Abbas Musevi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'nin, "Haşdi Şabi güçleri, Irak'taki önemli güç unsurları için bir meydan okuma değildir ve biz, onları korumak ve güçlendirmek için daha fazla çaba göstermeliyiz." sözlerini hatırlattı.

Son günlerde bölgedeki Amerikan yanlısı çevreler, Irak'ta Haşdi Şabi'nin feshedildiğine dair haberler yaymaya çalışmaktadır. Ancak Iraklı yetkililer ve temsilciler, bu iddiaları defalarca reddederek, Haşdi Şabi'nin ülkenin güvenliğini sağlamada bir garanti unsuru olduğunu vurgulamışlardır.