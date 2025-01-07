Irak Haşdi Şabi Güçleri, IŞİD'in 11 gizli üssünü imha etti

El-Malume haberine göre, Iraklı bir güvenlik kaynağı, Haşdi Şabi güçlerinin Enbar vilayetinin batısında gerçekleştirdiği son terörle mücadele operasyonunda 11 gizli IŞİD tünelini imha ettiğini doğruladı.

Haberde, Haşdi Şabi güçlerinin Ravah, Rutba ve Kaim bölgelerinde önleyici bir operasyon düzenlediği ve bu operasyon sonucunda IŞİD’e ait gizli üslerin tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Tünellerde patlayıcı maddeler ve bomba düzenekleri bulunduğu aktarıldı. IŞİD unsurlarının bu tünelleri silahlarını saklamak amacıyla kullandığı bildirildi.