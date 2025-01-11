Siyonist Rejim, Gazze'de 4 askerinin daha öldüğünü doğruladı

Filistin'in SAMA Haber Ajansı'na göre, Siyonist Rejim ordusu sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dört İsrail askerinin öldüğünü doğruladı.

Daha önce İsrail basını, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir bombanın patlaması sonucu dört İsrail askerinin öldüğünü bildirmişti.

Ayrıca, bu olayda birkaç İsrailli askerin yaralandığı ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ma’ale Adumim, Bat Yam ve Aşdod belediyelerinin yaptığı açıklamalara göre, ölen askerlerden üçü bu yerleşim birimlerinde ikamet ediyordu.

Daha önce, bazı İsrail medyası, Gazze Şeridi'ndeki son çatışmalarda yedi İsrail askerinin öldüğünü ve 30'dan fazla askerin yaralandığını bildirmişti.