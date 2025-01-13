Galibaf: İran son tatbikatlarla düşmanlara caydırıcı gücünü gösterdi

Meclisin açık oturumunda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, son dönemde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni yerlatı füze kentinin tanıtılmasının, İran'ın caydırıcı gücünü düşmanlara gösterdiğini ifade etti.

Son zamanlarda gerçekleştirilen askeri tatbikatların, ülkenin savunma gücünü ve askeri kabiliyetlerini sergilediğini vurgulayan Galibaf "Son günlerde gerçekleştirilen askeri tatbikatlar, özellikle İran Ordusunun "İktidar-1403" adlı tatbikatı, Tahran'da yapılan 110 bin kişilik Kudüs Yolcuları tatbikatı ve İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin en yeni füze kentinin tanıtılması, ülkenin gücünü, savunma ve savaş yeteneğini sergileyen yeni örnekler oldu ve düşmanlara, İslam Cumhuriyeti'nin kararlı iradesi ve caydırıcı gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.