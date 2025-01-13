Düşman Gazze'nin kuzeyinden geri çekilecek

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde önemli açıklamalarda bulundu.

Ubeyde, ''Siyonist ordunun Gazze'nin kuzeyinde 100 gündür sürdürdüğü yıkım ve soykırım savaşında direnişçiler düşmana büyük zarar vermeye ve ağır darbeler indirmeye devam ediyor.'' dedi.

Son 72 saatte 10'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü, onlarcasının da yaralandığını belirten Ubeyde, ''Düşman yakında Gazze'nin kuzeyinden rezil bir şekilde geri çekilecek.'' ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi kuzeyinde yaşadığı kayıpları gizlediğini ifade etti.