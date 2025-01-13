Gazze direnişi ile İsrail arasındaki olası ateşkes anlaşmasının detayları

Al Jazeera'ya göre, İsrail rejimine ait medya kuruluşları, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişi ile İsrail rejimi arasında olası bir ateşkes anlaşmasının ayrıntılarına dair haberler paylaştı.

The Jerusalem Post, İsrail rejimi ile Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasında, ilk aşamada 33 İsrailli esirin Gazze Şeridi'nden serbest bırakılmasını içeren bir anlaşmaya varılmak üzere olunduğunu duyurdu.

Bu İsrail medyası, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayanarak, olası ateşkesin ilk aşamasında, İsrail rejiminin ordusunun Gazze'den, belirtilmeyen bir güvenlik bölgesi dışında, kademeli olarak geri çekileceğini bildirdi.

The Jerusalem Post, bu kaynaklara atıfta bulunarak, ateşkesin başlamasından 16 gün sonra sonraki aşamaların müzakerelerinin başlayacağını ve anlaşmanın ilk aşamasının 45 gün sürmesinin beklendiğini belirtti.