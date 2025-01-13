  1. Dünya
  2. Avrupa
13 Oca 2025 23:53

AB ülkelerinden Suriye yaptırımları için geçici askıya alma talebi

AB ülkelerinden Suriye yaptırımları için geçici askıya alma talebi

Reuters'a göre, Avrupa Birliği’ne üye altı ülke, Suriye’ye yönelik ulaştırma, enerji ve bankacılık gibi alanlarda uygulanan yaptırımların geçici olarak askıya alınmasını talep etti.

Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Danimarka tarafından imzalanan bir belgede, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını derhal hafifletmeye başlaması gerektiği ifade edildi.

Belgede ayrıca, Avrupa Birliği’nin insan hakları ve azınlık haklarına ilişkin beklentilerinin karşılanmaması durumunda, daha fazla yaptırımın kaldırılmayabileceği ve kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın devreye sokulabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, 27 Ocak’ta Brüksel’de düzenlenecek bir toplantıda, Suriye’ye uygulanan yaptırımların azaltılmasını görüşmesi bekleniyor.

ABD hükümeti ise geçtiğimiz hafta, insani yardım akışını kolaylaştırmak amacıyla, Suriye'deki yeni hükümet kurumlarıyla yapılacak işlemler için altı aylık bir yaptırım muafiyeti sağladığını iddia etti.

News ID 1923425

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler