AB ülkelerinden Suriye yaptırımları için geçici askıya alma talebi

Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Danimarka tarafından imzalanan bir belgede, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını derhal hafifletmeye başlaması gerektiği ifade edildi.

Belgede ayrıca, Avrupa Birliği’nin insan hakları ve azınlık haklarına ilişkin beklentilerinin karşılanmaması durumunda, daha fazla yaptırımın kaldırılmayabileceği ve kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın devreye sokulabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, 27 Ocak’ta Brüksel’de düzenlenecek bir toplantıda, Suriye’ye uygulanan yaptırımların azaltılmasını görüşmesi bekleniyor.

ABD hükümeti ise geçtiğimiz hafta, insani yardım akışını kolaylaştırmak amacıyla, Suriye'deki yeni hükümet kurumlarıyla yapılacak işlemler için altı aylık bir yaptırım muafiyeti sağladığını iddia etti.