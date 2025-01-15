Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tacikistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman’ın davetine icabetle bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.

Tacikistan'a hareketinden önce seyahat amacı hakkında açıklamada bulunan Pezeşkiyan, ''Tacikistan ve Rusya ile ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tacikistan ile tarım, madencilik, ticaret ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yarın (15 Ocak) Tacikistan'a gideceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Tacikistan temaslarının ardından Rusya'ya ziyarette bulunacağını kaydeden Abbasi, ''Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile ayrı ayrı görüşecek.'' dedi.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Abbasi ayrıca, Moskova temasları çerçevesinde İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na imza atılacağını belirtti.