Bedir Hareketi: Irak direnişi her türlü saldırıya karşı hazır

Al-Maaloumeh'in haberine göre, Bedir Hareketi liderlerinden Muhammed el-Beyati, Irak direnişinin herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

El-Beyati, Irak’ın resmi politikasının ülkeyi çatışmalardan uzak tutmak olduğunu, ancak direnişin her ülkenin hakkı olduğunu ifade etti. Irak’taki bazı direniş gruplarının, Amerikan işgalcilerinin varlığını kabul etmediğini ve bu nedenle her türlü saldırıya karşılık vermenin uluslararası hukuka göre meşru olduğunu söyledi.

El-Beyati, İsrail rejimi ve Hamas arasında esir değişimi sürecine de değinerek, "Bu süreç, Filistinli savaşçılar için yalnızca bir nefes alma molasıdır çünkü Siyonistlere karşı mücadele devam etmektedir. ABD başkanlarının değişmesi, bu ülkenin Filistin davasına yönelik düşmanca politikalarını değiştirmemektedir." dedi.

Ayrıca, Irak ve Yemenli güçlerin operasyonlarının Siyonistleri şaşkına çevirdiğini ve hazırlıksız yakaladığını sözlerine ekledi.