Hindistan’da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yer alan Jalgaon bölgesindeki Paranda Tren İstasyonu yakınlarında yolcu treninin acil durum freninin çekilmesi ile çok sayıda yolcu paniğe kapılarak raylara atladı. Karşı yönden gelen başka bir trenin raylara atlayanlara çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yetkililer, Pushpak Ekspresi'nin acil durum freninin çekilmesi ile trende yangın olduğuna dair çıkan söylentilerin yolcular arasında paniğe neden olduğunu belirterek, bu nedenle bazı yolcuların yangından kaçmak için raylara atladığını ve karşı yönden Karnataka Ekspresi’nin yolculara çarptığını ifade etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.