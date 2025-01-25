Ermenistan: ABD ile yaptığımız anlaşma İran ile ilişkilerimizi etkilemeyecek

İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin şimdiye kadarki en güçlü seviyede olduğunu vurgulayan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkesinin İran ile her konuda anlaşmaya varabileceğini belirtti.

İran ile güçlü işbirliği

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD ile Ermenistan arasında geçtiğimiz hafta imzalanan stratejik ortaklık belgesi sonrası yaptığı açıklamalarda, bu durumun İran ile ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, belgeyi imzaladıktan sonra bir Amerikan heyetinin sınır güvenliği meselelerini incelemek için Ermenistan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Bu durumun İran ile paylaşılmayan bir konu olmadığını belirten Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Tüm meseleleri İranlı muhataplarımızla paylaşıyoruz. Ancak ABD Dışişleri Bakanı'nın gündeme getirdiği konu, Ermenistan'ın sınır kontrol kapasitesini artırmaya yönelik olup, hassas konularla veya İran ile ilgili herhangi bir durumla alakalı değildir." dedi.

İran’dan endişe yok

Ermenistan'ın bir diğer Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gosteanyan'ın geçtiğimiz günlerde İran’ı ziyaret ettiğini hatırlatan yetkili, İran tarafının bu gelişmelerden herhangi bir endişe ya da korku dile getirmediğini belirtti.

Ermenistanlı yetkili, "İran ile ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir seviyede. İranlı muhataplarımızla anlaşamayacağımız bir konu görmüyorum. İki ülke arasındaki yakın işbirliği ve özel ortaklık bir kez daha kanıtlanmıştır." ifadesinde bulundu.

Sınır kontrolü ve Rus güçlerinin çekilmesi

Ermenistan'ın sınır kontrol kapasitesini güçlendirme planlarına da değinen yetkili, "Bu konuda şimdiye kadar genelde üçüncü ülkelerin desteğine başvurulmuştur. Ancak Ermenistan artık kendi sınırlarını tamamen kendi kontrolü altına almalıdır." şeklinde konuştu.

Bu tür adımların sonucunda Ermenistan-Türkiye ve İran-Ermenistan sınırlarında görev yapan Rus sınır muhafızlarının geri çekilmesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.