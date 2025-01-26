  1. İran
26 Oca 2025 08:52

İranlı büyükelçi: İran ve Rusya'nın işbirliği çok taraflılığı güçlendirecek

İranlı büyükelçi: İran ve Rusya'nın işbirliği çok taraflılığı güçlendirecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya'nın güçlenen ilişkilerinin Çin gibi diğer Asya güçlerinin katılımıyla yeni bölgesel bloklar oluşturacağını söyledi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya arasındaki artan işbirliğinin, Çin gibi yükselen Asya güçlerinin de katılımıyla yeni bölgesel blokların oluşumuna zemin hazırlayacağını ve küresel çok taraflılık süreçlerini güçlendireceğini belirtti.

Celali, sosyal medya platformu X üzerinden Rusça yaptığı açıklamada, "İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve bunun sonucunda Çin gibi diğer Asya'nın yükselen güçlerinin katılımıyla yeni bölgesel blokların oluşması, küresel çok taraflılık süreçlerinin güçlenmesine ve istikrarına işaret etmektedir. Bu durum, yeni Amerikan yönetiminin 'Önce Amerika' sloganıyla tek taraflı politikalarını öncelik haline getiren stratejisiyle doğrudan çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

İranlı Büyükelçi, İran ve Rusya arasındaki artan işbirliğinin, özellikle Asya'nın stratejik öneme sahip diğer ülkeleriyle birlikte, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok taraflı bir düzenin inşasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

News ID 1923783

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler