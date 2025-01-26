İranlı büyükelçi: İran ve Rusya'nın işbirliği çok taraflılığı güçlendirecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ve Rusya arasındaki artan işbirliğinin, Çin gibi yükselen Asya güçlerinin de katılımıyla yeni bölgesel blokların oluşumuna zemin hazırlayacağını ve küresel çok taraflılık süreçlerini güçlendireceğini belirtti.

Celali, sosyal medya platformu X üzerinden Rusça yaptığı açıklamada, "İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve bunun sonucunda Çin gibi diğer Asya'nın yükselen güçlerinin katılımıyla yeni bölgesel blokların oluşması, küresel çok taraflılık süreçlerinin güçlenmesine ve istikrarına işaret etmektedir. Bu durum, yeni Amerikan yönetiminin 'Önce Amerika' sloganıyla tek taraflı politikalarını öncelik haline getiren stratejisiyle doğrudan çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

İranlı Büyükelçi, İran ve Rusya arasındaki artan işbirliğinin, özellikle Asya'nın stratejik öneme sahip diğer ülkeleriyle birlikte, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok taraflı bir düzenin inşasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.