İran- Rusya Kapsamlı Stratejik Anlaşması herhangi bir üçüncü tarafa karşı değil

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Moskova ziyaretinde İran ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Anlaşmasına değinerek, “Batı medyasında yürütülen manipülasyonların aksine İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın içeriği yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası iş birliğine dayanmaktadır ve herhangi bir üçüncü tarafa karşı değildir” diye kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Rusya ve İran arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, gelecek beş yıllık dönemler için otomatik uzatma ile 20 yıllığına imzalandı.