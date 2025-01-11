İranlı büyükelçi Pezeşkiyan'ın Moskova programını açıkladı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezşkiyan'ın Rusya ziyaretinin ayrıntılarını görüşmek için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında mevcut gündemdeki meseleler tartışıldı ve yüksek düzeydeki yetkililer arasında yapılacak gelecek temasları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Moskova ziyaretinin sırasında İran ve Rusya arasında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve diğer yüksek düzeydeki Rus yetkililerle önemli görüşmelerde bulunması planlanıyor.

İranlı büyükelçi, Cumhurbakanı Pezeşkiyan'ın 17 Ocak'ta, Rusya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.