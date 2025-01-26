Sudan'da hastaneye yapılan saldırıda 70'ten fazla kişi öldü

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesinin acil bölümünü dron ile hedef aldığını belirtti.

Minawi, saldırıda "acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların, çocukların ve diğerlerinin de bulunduğu 70'ten fazla hastanın öldüğünü" bildirdi.

Saldırıya ilişkin fotoğraflar da paylaşan Minawi, hastanenin acil bölümündeki yıkım ve kan izlerine dikkati çekti.

Öte yandan, Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, HDK'nin Faşir'deki Suudi Hastanesine yaptığı saldırıda, yaralılar ve refakatçiler dahil olmak üzere 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle acil bölümünün hizmet veremez hale geldiği kaydedildi.

AA