İran, Sudan'daki saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada Sudan'da sivillerin katledilmesini ve sivil hedefler ile altyapıya yönelik saldırıları, özellikle hastaneler ve kamu tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son saldırılarda özellikle Faşir şehrinde onlarca sivilin hayatını kaybettiği olayların mağdurlarına taziyelerini ileterek uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle sivil hedeflere ve yerleşimlere saldırı yasağına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

İsmail Bekayi ayrıca, çatışmaların durdurulması ve Sudan'daki mevcut krize siyasi bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.