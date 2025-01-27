  1. Siyaset
27 Oca 2025 11:02

İran, Sudan'daki saldırıları kınadı

İran, Sudan'daki saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Sudan'da sivillerin katledilmesi ve özellikle hastaneler ile kamu tesisleri başta olmak üzere sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada Sudan'da sivillerin katledilmesini ve sivil hedefler ile altyapıya yönelik saldırıları, özellikle hastaneler ve kamu tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son saldırılarda özellikle Faşir şehrinde onlarca sivilin hayatını kaybettiği olayların mağdurlarına taziyelerini ileterek uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle sivil hedeflere ve yerleşimlere saldırı yasağına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

İsmail Bekayi ayrıca, çatışmaların durdurulması ve Sudan'daki mevcut krize siyasi bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

News ID 1923834

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler