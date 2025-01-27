41. İran Uluslararası Kur'an Yarışması Meşhed'de başladı

Etkinlik, İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesinde bulunan Kudüs Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene üst düzey siyasi, Kur'anî ve dini yetkililer, yarışmacılar ve jüri üyeleri katıldı.

Tören, önceki yarışmanın tilavet kategorisi birincisi İranlı kârî Hadi Esfidani'nin Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumasıyla başladı.

Etkinlikte konuşma yapan Evkaf ve Hayır İşleri Teşkilatı Başkanı Hüccetülislam Seyyid Mehdi Hamuşi, törene katılan konukları selamladı.

Hamuşi, "Bu kutsal toplantının, Meşhed şehrindeki İmam Rıza (a.s) türbesi yanında gerçekleşmesinden dolayı Allah’a şükrediyoruz." dedi.

Bu yılki yarışmanın sloganına da değinen Hamuşi, "Kur'an; Mükemmelliğe Giden Tek Rehber" temasıyla Kur'an-ı Kerim'in insanlığı mükemmelliğe ulaştıran bir rehber olduğunu vurguladığını belirtti.

Hüccetüislam Hamuşi, yarışmanın organizasyonuna dair bilgi vererek, 144 ülkeden Kur'an kârileri ve hafızlarının ön elemelere katıldığını, bu katılımcılar arasından 27 ülkenin temsilcilerinin finale kaldığını ifade etti.