  1. Ekonomi
27 Oca 2025 10:34

Türkiye'de Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Türkiye'de Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar dolar 35,6990 liradan, Euro 37,3840 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor.

37,3820 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı  37,3840 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.

News ID 1923831

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler