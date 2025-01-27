Türkiye'de Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor.
37,3820 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı 37,3840 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar dolar 35,6990 liradan, Euro 37,3840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,6970 liradan alınan dolar, 35,6990 liradan satılıyor.
37,3820 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı 37,3840 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,6890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4110 lira olmuştu.
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