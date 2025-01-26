  1. Ekonomi
26 Oca 2025 12:11

İran'da dolar ve euronun fiyatı yükseldi

İran'da dolar ve euronun fiyatı yükseldi

İran’da döviz piyasalarında doların değeri artmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 83.550 tümen seviyesinden işlem görüyor.

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 83 bin 550 tümen seviyesinden ve her euro ise 88 bin 190 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1923800

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