İran'da dolar ve euronun güncel fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 83 bin 640 tümen seviyesinden ve her euro ise 87 bin 950 tümen seviyesinden işlem görüyor.
İran’da döviz piyasalarında doların değeri artmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 83.640 tümen seviyesinden işlem görüyor.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları, 83 bin 640 tümen seviyesinden ve her euro ise 87 bin 950 tümen seviyesinden işlem görüyor.
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