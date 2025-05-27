İran ve Türkiye’den sanayi ve teknoloji işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu görüşmede taraflar, sanayi ve teknoloji alanındaki çeşitli işbirliği konuları ve kapasiteleri ele alarak, iki ülke arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Ayrıca, görüşmede taraflar, yeni teknolojiler alanındaki ilişkilerin önemine değinerek, bu alanda ortak uzmanlık komitesi kurulmasını ele aldılar ve bu konuda mutabakata vardılar.