  1. Ekonomi
27 May 2025 10:18

İran ve Türkiye’den sanayi ve teknoloji işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran ve Türkiye’den sanayi ve teknoloji işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran’ın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, ikili işbirliği konularını ve farklı kapasiteleri değerlendirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu görüşmede taraflar, sanayi ve teknoloji alanındaki çeşitli işbirliği konuları ve kapasiteleri ele alarak, iki ülke arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Ayrıca, görüşmede taraflar, yeni teknolojiler alanındaki ilişkilerin önemine değinerek, bu alanda ortak uzmanlık komitesi kurulmasını ele aldılar ve bu konuda mutabakata vardılar.

News ID 1927214

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler