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28 Oca 2025 16:15

İran'dan Trump'ın "Gazze" planına tepki

İran'dan Trump'ın "Gazze" planına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki gösterdi.

Bekayi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Filistin'i ‘sömürgeci imha’ planı kapsamında Gazze'nin "temizlenmesi" fikri, ölümcül Amerikan silah ve mühimmatının kullanılmasının ve bu ülkenin mali, siyasi ve istihbarat desteğiyle uzun süredir yürütülmektedir.

İşgalcileri son 15 aylık soykırımı, Filistinlileri ana vatanlarından köklerinden söküp atmayı başaramadı. Siyasi korkutma ve demografik coğrafyanın değiştirilmesi de Filistinlileri zorla yerinden edemeycek.

Burası onların evidir ve burada kalma ve kendi kaderlerini tayin etme haklarını gerçekleştirme ve işgalden kurtulma mücadelesi için çok ağır bedeller ödediler.”

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yaptı.

News ID 1923863

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