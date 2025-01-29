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29 Oca 2025 22:13

İsrail’in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı öldü

İsrail’in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı öldü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan işgal altındaki topraklara kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının, İsrail’in hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan işgal altındaki topraklara kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının, İsrail’in hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi.

News ID 1923908

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