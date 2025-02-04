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4 Şub 2025 13:36

Tacikistan'da IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanade isyan: Çok sayıda ölü var

Tacikistan'da IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanade isyan: Çok sayıda ölü var

Tacikistan'daki bir hapishanede çıkan isyanda 5 mahkum öldü. Olayda 3 gardiyan yaralandı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Tacikistan'ın Vahdat kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Saldırı nedeniyle 3 hapishane personelinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu ifade edildi.

En az 5 mahkum öldü

Güvenlik kaynakları ise isyanda en az 5 mahkumun öldüğünü açıkladı. Yerel kaynaklara göre isyanı terör örgütü IŞİD yanlısı mahkumlar başlattı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

News ID 1924058

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