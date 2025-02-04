Tacikistan'da IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanade isyan: Çok sayıda ölü var

Tacikistan'ın Vahdat kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Saldırı nedeniyle 3 hapishane personelinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu ifade edildi.

En az 5 mahkum öldü

Güvenlik kaynakları ise isyanda en az 5 mahkumun öldüğünü açıkladı. Yerel kaynaklara göre isyanı terör örgütü IŞİD yanlısı mahkumlar başlattı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.