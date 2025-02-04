İran'ın yerli kanser aşısı yolda

İran Ulusal Genetik Araştırma Enstitüsü Başkanı Cevad Muhammedi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İranlı uzmanların ürettiği kanser aşısının önümüzdeki yazında tanıtılacağını bildirdi.

İki hayati ilaçın tanıtıldı

Geçtiğimiz Aralık'ta Araştırma Haftası sırasında Araştırma Merkezi tarafından iki hayati ilacın tanıtıldığını aktaran Muhammadi, "Bu ürünler 'IVIG' ve 'Albümin' olarak biliniyor ve IVIG özellikle doğuştan immün yetmezliği olan hastalar için yararlıdır.'' dedi.

Albümin ilacıyla ilgili olarak da bilgi veren Muhammedi, bu ilacın özellikle böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastaların dolaşım sisteminin dengesini sağlamada önemli rol oynadığını söyledi.