Sisi ''Gazze'' için ABD'ye gidecek

Arap medyasına göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi önümüzdeki 18 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

Sisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşmede, Kahire-Washington ilişkileri ve Gazze'deki Filistinlilerin çıkarılması planı ele alınacak.

Sisi ile Trump arasında telefon görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Şubat'ta Trump’ın Sisi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki başkanın Gazze Şeridi’nde Mısır-Katar-ABD arabuluculuğuyla varılan ateşkesin ‘istikrara kavuşturulmasının’ önemini ve ‘Gazze halkına yardımların ulaştırılmasının yoğunlaştırılması ihtiyacını’ vurguladıkları ifade edilmişti.

ABD'ye beş Arap ülkesinden “Gazze mektubu”

Beş Arap ülkesinin dışişleri bakanları ile üst düzey bir Filistinli yetkili ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ortak bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın Ocak ayı sonunda önerdiği Filistinliler’in Gazze'den çıkarılması planına karşı çıktı.

Pazartesi günü gönderilen mektup Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile Filistin başkanlık danışmanı Hüseyin el-Şeyh tarafından imzalandı.