İran'ın teknoloji ürünleri ihracatında büyük artış

İnovatif Şirketlerin Gelişiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı Turec Emrai, İranlı inovatif şirketlerin teknoloji ürünlerinin ihracatında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Emrai, ''Toplam 10 bin inovatif şirketten yaklaşık 500'ünün ihracat deneyimi bulunuyor.'' dedi.

Turec Emrai, İran'dan yurt dışına yaklaşık 2,5 milyar dolarlık teknolojik ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, ''Bu sektördeki ihracatta yıldan yıla büyümeye tanık oluyoruz." diye konuştu.