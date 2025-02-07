İranlı komutan: Savaş helikopteri üretmek istiyoruz

İran Savunma Bakanlığı Havacılık Sanayi Teşkilatı Genel Müdürü General Efşin Haceferd, ülkenin insansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, ''İran Silahlı Kuvvetleri'nde İHA kullanımına ilişkin stratejik bir planımız var.'' dedi.

''İran yapımı İHA'lar birçok ülkede savunma ve sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.'' ifadesini kullanan General Hacefer, baskı ve yaptırımların İran'ın İHA ihracatını etkileyemediğini belirtti.

İranlı komutan ayrıca, ''Devrim Muhafızları Ordusu ile birlikte Savaş helikopteri üretmek istiyoruz. Bu proje şu anda tasarım aşamasında.'' diye konuştu.