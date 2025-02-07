İran Büyükelçisinden ''Azerbaycan-Ermenistan Sınır Müzakereleri''ne ilişkin açıklama

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, devam eden Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ''Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının belirlenmesi ve sınırlandırılması süreci barışa doğru yeni bir adım.'' dedi.

Sobhani, ''Bunun uluslararası düzenlemelere ve Alma-Ata Deklarasyonu’na uygun şekilde yürütülmesi, bölgemizde güvenliğin ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.'' ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sobhani ayrıca, ''Ermenistan ile İran arasındaki sınır son derece nettir. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki uluslararası alanda tanınan sınırların belirlenmesine yönelik müzakereler, Ermeni-İran sınırını etkileyemez." diye konuştu.