Endonezya Cumhurbaşkanı’ndan İran'a tebrik mesaj

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünü kutlamak üzere İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye bir mesaj gönderdi.



Mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin 75 yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Subianto, işbirliklerinin daha da gelişmesini ve her iki millet için önemli faydalar sağlamasını umduğunu belirtti.

Endonezya Cumhurbaşkanı ayrıca başka bir mesajda, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik etti.

Subianto’nun mesajında, "Endonezya ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü, ekonomik işbirliği, güçlü kültürel bağlar ve dünya barışına yönelik ortak kararlılığa dayanan güçlü ortaklığımızı temsil ediyor. Endonezya, farklı stratejik alanlarda işbirliğini genişletmeye ve küresel zorluklarla mücadele etmek için ortak etkileşimleri güçlendirmeye heveslidir" ifadesini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif'e bir mesaj göndererek İran'ın Milli Günü'nü kutladı.