İran İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü Ankara'da kutlandı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Burada konuşma yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, “İran ve Türkiye, sahip oldukları derin kültürel, tarihi ve medeniyet bağları sayesinde bölge ülkeleri arasında her zaman müstesna ilişkilere sahip olmuştur. Bu bağlamda, 2025 yılı, iki ülke halkı arasındaki kültürel, bilimsel ve eğitsel iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde değerli bir fırsat sunmak üzere ‘İran-Türkiye Kültür Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik etkileşimler de büyüme eğilimindedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, kapasitelerin karşılıklı olarak kullanımı sayesinde 30 milyar dolar hedefine doğru artarak ilerlemektedir. İran ve Türkiye birbirini tamamlayan ekonomilere sahiptir. Dolayısıyla, enerji, sanayi, tarım, kara yolu ve demir yolu taşımacılığı, altyapı projelerine ortak yatırım, turizm ve diğer ekonomik alanlarda daha yapıcı ve kapsamlı bir iş birliği kurabilir. İran ve Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz jeopolitik konum, bu iki ülkeyi dünyanın doğusu ve batısını birbirine bağlayan bir köprü haline getirmiştir. Bölgesel ve uluslararası ulaşım ve transit ağlarının geliştirilmesindeki iş birliği, iki ülke ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi için geniş kapasiteler sağlamıştır. İran ve Türkiye arasındaki iş birliğinin maksimum düzeye çıkarılması, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın güçlendirilmesi açısından ilham verici bir model olabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İran’ın Batı’ya, İran'ın da Türkiye’nin Doğu’ya açılan penceresi konumunda olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile İran’ın güçlü ilişkiler kurmaları ve birbiriyle sıkı diyalog yürütmeleri bulundukları bölgenin, İslam Alemi’nin ve hatta tüm dünya toplumlarının yararınadır. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ikili iş birliği mekanizmaları, dostluk ilişkilerimizin en önemli göstergeleridir. 2014 yılında kurduğumuz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, bu ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın eş başkanlıklarında İran’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dokuzuncu Toplantısı’yla, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha güçlendirilmesi yolunda adımlar atılacaktır. Başta Filistin’de kardeşlerimizin uğradığı zulüm ve katliam olmak üzere bölgemizin huzurunu, istikrar ve güvenliğini tehdit eden sorunlar karşısında işbirliğimizi etkin bir şekilde sürdürmemiz her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Suriyeli kardeşlerimiz, ülkelerinin istikrar, refah ve güvenliği için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Tüm bölge ülkeleri olarak kardeş Suriye halkına bu süreçte destek vermek hepimizin görevidir. İşte tüm bu hususlar, Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri son derece özel kılmaktadır” diye konuştu.

Işıkhan, konuşmasının devamında, “Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ikili ticaret hacmimizin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması hedefi geçerliliğini korumaktadır. Ticari ilişkilerimiz ve karşılıklı yatırımların yanı sıra ilişkilerimizin kültürel ve insani boyutunun da güçlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin müktesebatını oluşturan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 29'uncu toplantısını 9-11 Aralık 2024 tarihinde Tahran’da gerçekleştirdik. Bu toplantıda, ekonomik iş birliğimizi derinleştirecek ve sınır ticaretimizi güçlendirecek adımların atılmasında mutabık kaldık. Bu vesileyle, İran ile ‘Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği’ne ilişkin bir mutabakat zaptının, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dokuzuncu Toplantısı kapsamında imzalanması yönünde çalıştığımızı belirtmek isterim. Tüm bu üst düzey yakın temas ve mutabakatlar, İran’la ilişkilerimizin çok yönlü ve kurumsal bir çerçeveye oturduğunun diğer bir göstergesidir” ifadelerinde bulundu.