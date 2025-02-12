İran Savunma Bakanı ve Umman Genelkurmay Başkanı görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Umman Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah Bin Hamis El-Reisi ile görüşme yaptı.

Bu görüşmede, iki taraf İran ve Umman arasındaki tarihi ve sosyal ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki kültürel bağlar, sosyal ilişkiler ve köklü dostlukları dile getirdiler. Ayrıca, farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için ortak siyasi irade üzerinde duruldu.



İran Savunma Bakanı ve Umman Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı ve güvene dayandığını belirterek, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bu görüşmede ayrıca, ikili savunma işbirliklerinin geliştirilmesi için çözüm yolları ele alındı.