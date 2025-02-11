İran ve Umman genelkurmay başkanları görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran’da bulunan Umman Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah Bin Hamis El-Reisi ile bir araya geldi.

Bu görüşme, iki ülke arasında bölgesel savunma ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapıldı.



Tümgeneral Bakıri, bu görüşmede, "İran ve Umman arasındaki savunma işbirliği ilerlemekte ve hızla gelişmektedir. Umman’ı, uluslararası deniz tatbikatlarına katılmaya davet ediyoruz" dedi.



Tümgeneral Bakıri, “Bugün, güç dengesinin batıdan doğuya kaydığına dair yeni işaretler görmekteyiz ve geleceğin bölgemize ve Asya'ya ait olduğunu vurgulamak gerekiyor” ifadesini kullandı.



Umman Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah Bin Hamis El-Reisi de bu görüşmede, "Hepimiz aynı bölgenin çocuklarıyız ve bu nedenle çıkarlarımızı başkalarından daha iyi anlıyoruz. Bölge ülkelerinin birliği ve dayanışmasıyla bölgesel güvenliği sağlayabileceğimize inanıyoruz." dedi.



Tümgeneral Bakıri’nin resmi daveti üzerine Salı günü Tahran’a gelen Umman Genelkurmay Başkanı önümüzdeki günlerde İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerini sergileyen sergiyi ziyaret edecek ve İran Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla da görüşmelerde bulunacak.