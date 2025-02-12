Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik, seçimlere tek gireceğiz

Erbakan, gazeteci Cünyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve erken seçim olasılığı hakkında değerlendirmelere bulundu. "Sonbaharda erken seçim olması lazım" diyen Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını da açıklayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adaylığımız ilan ettik. Yeniden Refah Partisi seçimlere tek girecek. Herhangi bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleme gibi bir durum söz konusu değil. Anayasayı değiştirip istedikleri hale getirirlerse, erken seçim yapmayı istemeyeceklerdir. Yani Cumhurbaşkanının seçimin normal yapıldığı 2028’de tekrardan aday olabilmesinin önünü açacak bir düzenleme olursa, sürelerini sonuna kadar kullanmak isteyecekler. Ama anayasa değişikliği olmaz ise cumhurbaşkanını tekrar aday olabilmesi için, meclise bir seçim kararı aldıracaklar, bu sefer 2027’de bu seçimi gerçekleştirirler diye düşünüyorum. Daha da erkene almak istemeyecekler.

Cumhurbaşkanının artık yorulduğunu, yaş olarak, sağlık olarak gerçekten yıprandığını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak bir süre iş başında kaldığını ve dinlenmesinin faydalı olacağını, kendisi açısından da Türkiye açısından da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Erken seçim bize kalırsa sonbaharda olması lazım. Ancak halkın durumu, Türkiye’nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anketlere bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılmasının faydalı olduğunu görüyorum."