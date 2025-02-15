Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'den Trump'ın Gazze planına tepki

Sistan-Belucistan eyaletindeki İranşehr kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri göç ettirme planına tepki gösterdi.

Trump'ın planını ''zalimane’ olarak değerlendiren Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, bu planın mantığa uymadığını ve büyük bir tarihi hata olduğunu söyledi.

ABD’li ve Siyonistlere seslenen Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, şunları kaydetti:

''2 milyonluk Gazze halkından, yaklaşık 50 bini katledildi. Şehirleri yerle bir edilen bir halkın, tarihi ve ata topraklarını terk edip gitmesini istemek hangi akılla kabul edilebilir? Eğer bu planı ve tehdidi uygulamaya koymak istiyorsanız; Şunu iyi bilin ki, sadece Ortadoğu'yu değil, tüm dünyayı altüst edeceksiniz. Bugüne kadar belli konularda sabreden ülkeler de sahaya inecektir.''

Sünni din adamı, ''Arap, İslam ve dünyanın pek çok ülkesi Filistin sorununda adil bir barış umuduyla bekledi. Filistin toprakları Filistinlilere aittir ve Siyonistlerin kendi topraklarına geri dönmeleri gerekmektedir.'' diye konuştu.