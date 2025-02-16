  1. İran
16 Şub 2025 16:51

İran ve Hinditan dışişleri bakanları Umman'da bir araya geldi

İran ve Hinditan dışişleri bakanları Umman'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Umman'da düzenlenen Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı sırasında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada ikili görüşmeyi değerlendirdi.

İranlı mevkidaşı Irakçi ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendiren Jaishankar, bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Abbas Irakçi, Hindistan’ın "WION News" kanalına verdiği röportajda, İran ile Hindistan'ın Çabahar Limanı'na ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını belirterek, "Çabahar, Hint Okyanusu’nda stratejik öneme sahip bir limandır ve iki ülke bu konuda iş birliği yapmaya kararlıdır." demişti.

News ID 1924446

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