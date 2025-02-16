Bakan Irakçi Maskat'ta

Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’na katılmak amacıyla üst düzey bir heyetin başında Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Maskat'a ulaştı.

Bakan Irakçi’nin bu toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Irakçi toplantı sırasında mevkidaişları ve IORA’ya üye ülkelerin yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak.

IORA, Hint Okyanusuna kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, BAE, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olma özelliğine sahiptir.

Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.