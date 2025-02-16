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16 Şub 2025 08:10

Bakan Irakçi Maskat'ta

Bakan Irakçi Maskat'ta

Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’na katılmak amacıyla Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Maskat'a ulaştı.

Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’na katılmak amacıyla üst düzey bir heyetin başında Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Maskat'a ulaştı.

Bakan Irakçi’nin bu toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Irakçi toplantı sırasında mevkidaişları ve IORA’ya üye ülkelerin yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak.

IORA, Hint Okyanusuna kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, BAE, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olma özelliğine sahiptir.

Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

News ID 1924415

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