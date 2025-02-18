Siyonist Bakan'dan "İran, Hamas ve Hizbullah" iddiası

El-Cezire'nin haberine göre, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar, direniş cephesi, özellikle İran aleyhinde çeşitli iddialar öne sürerek, esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. Saar, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmasını istediklerini belirtti.

Lübnan konusuna da değinen Saar, geçici olarak beş önemli noktada kalacaklarını ve anlaşma ihlali olmasına rağmen geri çekilmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Lübnan'ın anlaşmaya bağlı kalması durumunda bu beş noktada kalmak için bir neden görmediklerini söyledi. Saar, İran'ın Türkiye ile iş birliği yaparak ve mali destek sağlayarak Hizbullah’ı yeniden güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Dış temaslarına ilişkin bilgi veren Saar, önümüzdeki hafta Brüksel’e, ardından kısa süre içinde Washington’a gideceğini açıkladı.

Gazze'deki yönetimle ilgili değerlendirmede bulunan Saar, Hamas yönetiminin kendileri için başarılı bir deneyim olmadığını savunarak, Gazze’de Hizbullah benzeri bir oluşuma izin vermeyeceklerini belirtt