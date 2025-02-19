Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

Türkiye Süper Ligi'nde lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak müsabakayı yabancı hakemin yönetmesine karar verildi.

Uzun süredir tartışılan konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben ilk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyorum. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerimiz içerisinde. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi üzerine, eğer başvururlarsa karar alacağız dedik. Ama yönetim kurulunda arkadaşlar, toplantıda o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak" dedi.