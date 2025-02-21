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21 Şub 2025 10:58

Tel Aviv'de 3 Otobüs Patladı(+video)

Tel Aviv'de 3 Otobüs Patladı(+video)

İşgal altındaki topraklarda park halindeki otobüslerde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

Elcezire'ye göre, İşgal altındaki topraklardaki Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynaklar, olayın "stratejik bir saldırısı" olduğunu ileri sürdü.

Siyonist Rejim Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Şin Bet talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" emri verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

News ID 1924590

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